82 años de la revolución española

El 19 de julio de 1936 se libraron batallas en las que las y los trabajadores en España lograron echar atrás la intentona golpista del carnicero Francisco Franco: iniciaba la revolución española. A 82 años de distancia recordamos algunos episodios de ese tiempo concentrado que tantas enseñanzas nos dejó. Compartimos un documental de la época y traemos con nosotros a un compañero de la primera línea: Ricardo Sanz.

Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936)

Este documental está considerado como el primero rodado durante la Guerra Civil. Su filmación tuvo lugar en las calles de Barcelona entre el 19 y el 24 de julio de 1936 y su producción fue asumida por la recién creada Oficina de Información y Propaganda de la CNT. Con tomas rodadas por Ricardo Alonso, su dirección y comentarios corrió a cargo del periodista y crítico cinematográfico Mateo Santos, director de la revista Film Popular y que había tenido su debut cinematográfico en 1934 con el documental Estampas de España. Posteriormente sería delegado del Gabinete de Cine del Consejo de Aragón.

Su tono exaltado y sus duras imágenes impactaron en las clases burguesas de España y Europa y fue utilizado por los facciosos españoles y las fuerzas reaccionarias europeas como contrapropaganda para mostrar el supuesto salvajismo de la República: el Gobierno de la República impotente ante la barbarie roja. La propia identidad del film sufriría todo tipo de distorsiones y fragmentos suyos serán incorporados a películas propagandísticas de los sublevados, como España heroica (1938).

Sin embargo, es un documento histórico de cómo un pueblo se lanza a las calles para defenderse de una rebelión militar que la quiere hundir aún más en la miseria, al tiempo que desata sus odios contra sus cómplices, una iglesia ultrarreaccionaria aliada desde siempre en España con los explotadores. Se trata de un filme cuyo conjunto presenta un discurso coherente que asimila el entusiasmo de la victoria sobre la sublevación fascista y una virulenta toma de posición contra los rebeldes a la normalización y reorganización de la vida cotidiana barcelonesa.

Podemos ver, a continuación, concentraciones para preparar la salida de combatientes hacia el frente de Aragón; desfiles de artillería, autobuses, improvisados medios de transportes de milicianos que son despedidos por una multitud de barceloneses que se apiñan en las calles; la liberación de los presos de la cárcel Modelo. Para terminar, la cámara, instalada sobre un camión, realiza un breve recorrido por la ciudad mostrando edificios desde los que se ha iniciado, bajo el control de los sindicatos obreros, la reorganización y reconstrucción de la normal actividad barcelonesa.

Ricardo Sanz, un hombre de la revolución libertaria

Ricardo Sanz García (Canals, 1898 - Valencia, 1986) fue un dirigente anarquista y escritor español. El 19 de julio de 1936, al estallar la Guerra Civil Española, tomó las armas para luchar contra la sublevación del ejército, fue nombrado inspector general de los frentes de Cataluña y Aragón, y poco después la muerte de Durruti asumió el mando de la Columna Durruti, y posteriormente, de la 26.ª División.1​ En septiembre de 1938 ascendió al rango de teniente coronel.2​ Una vez acabada la guerra, se exilió a Francia, donde fue internado en el Campo de internamiento de Vernet d’Ariège, y más tarde, junto con Antonio Ortiz en el de Djelfa, en Argelia. Liberado tras la ocupación del norte de África por las tropas aliadas, permaneció exiliado en Francia hasta su regreso a España en 1979.

Tres textos de Ricardo Sanz:

Los que fuimos a Madrid

Este libro fue escrito hace más de 30 años. En espera de dar a continuación los motivos, el por qué no fue publicado antes, solo diremos, que no sería lógico ni leal, hacer modificaciones y correcciones en el texto del mismo, que lejos de embellecerlo y de afirmar su contenido primitivo, lo adulterarían, desfigurado su originalidad. Por haber sido escrito en España, en contacto diario con los que luchaban en primera línea de fuego, este libro no es un libro más, de los muchos que se han escrito sobre la Guerra Civil Española.

El sindicalismo y la política. Los Solidarios y Nosotros

Fué indudablemente en 1909, cuando el pueblo español recibió la primera y hasta entonces más fuerte sacudida de carácter social. La reacción del oscurantismo, la aristocracia coaligada con el militarisrno y en fin, ese conglomerado de fariseos que en España formaron legión en todas las épocas de su historia, no podían mirar con indiferencia el despertar de las humildes capas sociales, que tenían la gallardía de ponerse de pie y mirar frente a frente a sus verdugos.

Un puñado de hombres, en su mayoría modestos intelectuales, artesanos, anarquistas, y librepensadores, esparcidos por toda España, al calor del estudio sociológico y de la brisa de libre pensamiento que se respiraba y se abría paso en todas las latitudes de los pueblos civilizados del mundo entero, se concentraron en, nuestro país para llevar esa corriente purificadora hacia el despertar de las capas modestas, más que modestas, miserables de España.

Ruta de Titanes (novela)

De todo cuando dice este libro con respecto a lo ocurrido en Barcelona y otras localidades, referente a la represión sangrienta en la calle y en cárceles y presidios, no hay nada inventado, ni nada que nadie me haya contado con más o menos veracidad. Todo es el fiel reflejo de la realidad desnuda. Son hechos que yo he vivido y que mi memoria ha trasladado al papel, un poco adornado con ropaje novelesco que si bien ahora no está de moda, no por eso es menos digno que algunos de los absurdos que en la hora presente nos ha traído la moda literaria.